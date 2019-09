I fan di Keanu Reeves contro il regista di Joker per le parole su John Wick

Joker continua a far discutere ancor prima dell'uscita nelle sale: negli ultimi tempi, smaltita la sbornia per la vittoria di Venezia, Todd Philips ha infatti dovuto difendere la sua opera da chi l'accusa di istigare ad atteggiamenti violenti nella vita reale.

Il regista non ci sta e, per scagionare il film con Joaquin Phoenix da accuse da lui ritenute assurde, non ha esitato a chiamare in causa altri esempi di cinema violento: il primo nome a saltar fuori è stato quello di John Wick, il cui terzo capitolo ha recentemente riscosso grande successo.

"Il film è ambientato in un mondo di fantasia. Può far riferimento al mondo reale e a idee reali, ma è pur sempre un personaggio fittizio in un mondo fittizio che conosciamo da ottant'anni. La cosa che più mi irrita della questione del maschio bianco tossico è quando mi dicono: 'Hey, ho appena visto John Wick 3, è un maschio bianco ed uccide trecento persone e tutti in sala ridevano ed esultavano'. Perché questo film dovrebbe essere trattato diversamente? Onestamente per me non ha senso" si è sfogato Philips.

Un paragone che non è piaciuto per nulla ai fan di Keanu Reeves, che tramite i social hanno subito preso le difese del film con il loro idolo ricordando a Philips come in questo caso si tratti, a differenza di Joker, di un film in cui è tutto così esagerato e finto da non poter in alcun modo ispirare atti di violenza reale. Qualcuno, inoltre, ha anche fatto notare al regista di Joker che in John Wick il protagonista è tutt'altro che felice all'idea di uccidere delle persone.

La questione, comunque, è tutt'altro che chiusa: anche Robert De Niro ha voluto dire la sua sulla polemica, mentre in America si stanno attuando misure di sicurezza piuttosto drastiche da attuare durante le proiezioni di Joker.