I fan di Joker parlano di furto per il mancato Oscar al Miglior film

Mai come quest'anno la qualità media dei candidati all'Oscar per il Miglior film è stata davvero altissima: fra titoli il vincitore Parasite, C'era una Volta a Hollywood, 1917 e Joker (tanto per citare quelli più accreditati per la vittoria finale) sfidiamo chiunque a trovarne uno poco meritevole.

Il trionfo alla fine se l'è goduto Bong Joon-ho con quel suo faccione che non può non ispirare simpatia, e che dal palco ha anche voluto ringraziare ed attestare la sua stima a tutti i registi concorrenti, da Scorsese a Mendes, passando per Tarantino e Philips.

La cosa, però, non sembra essere andata giù ai fan di Joker, che hanno immediatamente preso d'assalto Twitter per esternare il loro malcontento per la scelta dell'Academy: "Joker è stato derubato, Parasite meritava solo il Miglior film straniero", "Joaquin ha meritato la vittoria, ma la meritava anche Joker per il Miglior film", "Parasite è così sopravvalutato!" sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere in giro per i social.

Insomma, nonostante il gradimento per Parasite sia stato pressoché unanime, sembra davvero impossibile riuscire ad accontentare tutti. Forse non sarà del tutto dispiaciuto Joaquin Phoenix: il protagonista di Joker non è a suo agio con le premiazioni, come ha spiegato lui stesso nei giorni scorsi. Anche il regista di Avengers: Endgame Joe Russo aveva dichiarato di fare il tifo per Joker.