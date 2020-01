I fan di Joker sono delusi dalla mancata vittoria ai Golden Globe

Mai come quest'anno ai Golden Globe assegnare il titolo di Miglior film drammatico non dev'essere stato facile: fra titoli come 1917, Joker, The Irishman, The Two Popes e Marriage Story chiunque avrebbe avuto difficoltà a decretarne il migliore. Alla fine l'ha spuntata il film di Sam Mendes, ma a molti fan di Joker la cosa non è andata giù.

Basta fare un giro sui principali social, infatti, per imbattersi in centinaia di reazioni di sdegno davanti alla mancata premiazione del film di Todd Philips, sicuramente uno dei successi più clamorosi dell'anno appena conclusosi.

"Joker avrebbe dovuto vincere il Golden Globe come miglior film. Miglior film della mia vita. Film del secolo", "Resto comunque convinto che Joker vincerà l'Oscar come Miglior film", "Che spreco!", "Non riesco a cambiare idea, Joker è stato derubato della vittoria" sono solo alcuni dei commenti dei fan delusi che è possibile trovare su Twitter.

Che non si dica, comunque, che Joker sia stato snobbato: la vittoria per la Miglior colonna sonora originale e, soprattutto, quella di Joaquin Phoenix per il Miglior attore protagonista in un film drammatico sono senz'altro meritatissime e rendono il giusto tributo ad un film del quale si parlerà sicuramente per un bel po' di tempo ancora.

Phoenix, intanto, era visibilmente commosso durante il suo discorso per la vittoria del Golden Globe; qui potete invece consultare l'elenco di tutti i vincitori dei Golden Globe 2020.