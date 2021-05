Quanti fan ha Johnny Depp? Scoprite il numero di follower della star di Pirati dei Caraibi

Attualmente ancora in una diatriba mediatica a causa del suo processo (perso) contro il The Sun e l'ex-moglie Amber Heard, allontanato anche da Animali Fantastici 3 e sostituito nel ruolo di Grindelwald da Mads Mikkelsen, la star Johnny Depp goda ancora di molto affetta da parte dei suoi irriducibili fan e seguaci.

L'ultimo film in cui ha recitato e lo abbiamo visto protagonista e il bel Minamata di Eugene Smith, e attualmente resta anche il suo ultimo film, non avendo per il momento dei progetti in cantiere, né in fase di pre-produzione né post. Speriamo che Depp possa tornare presto al lavoro in tempi migliori, ma attualmente la star si dedica alla sua amata musica e anche ai social, dove è seguitissimo.



Su Instagram è ad esempio approdato recentemente, per la precisione soltanto il 15 aprile 2020, postando pochi giorni dopo la sua prima foto. In poco più di un anno di attività via Instagram, comunque, l'attore è riuscito a guadagnare la bellezza di 10,4 milioni di follower, una cifra davvero importante per un solo anno su Instagram.



L'ultimo post della star sul social risale allo scorso 19 marzo, ed è la promozione del suo City of Lies tramite un poster ufficiale del film.