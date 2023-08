Siete fan di John le Carré? Apple TV+ farà la vostra gioia con questo nuovo film!

Apple Original Films ha svelato oggi il trailer di Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré, un avvincente ritratto del maestro della narrativa di spionaggio John le Carré, firmato dal premio Oscar Errol Morris.

In Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré, Morris racconta la vita e la carriera dell'ex spia britannica David Cornwell, meglio conosciuto come John le Carré, autore di classici romanzi di spionaggio come "La spia che venne dal freddo", "La talpa", "Il direttore di notte" e "Il giardiniere tenace" e fonte d'ispirazione di numerosi film e serie tv (tra i più recenti anche l'acclamato The Little Drummer Girl, uno dei ruoli più sensuali di Florence Pugh).

Ambientato sullo sfondo turbolento della Guerra Fredda, il film attraversa sei decenni fino ad arrivare ai giorni nostri, all'ultima intervista rilasciata da le Carré, la più candida e punteggiata da sketch e rari filmati d'archivio. "Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré" è un'esplorazione profondamente umana e coinvolgente dello straordinario viaggio di le Carré e della sottile linea tra realtà e finzione. Il documentario, che farà il suo debutto il 20 ottobre su Apple TV+, è prodotto da Errol Morris attraverso la Fourth Floor Production, da Dominic Crossley-Holland, Steven Hathaway, Simon Cornwell e Stephen Cornwell per conto di The Ink Factory.

John le Carré è venuto a mancare nel 2020: Tiro al Piccione sarà il modo perfetto per rivivere la sua carriera o riscoprire uno dei grandi romanzieri del XX secolo.