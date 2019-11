Fan impazziti sui social per lo spot che ha riunito Elliott e E.T. dopo trentasette anni

E.T. torna sulla Terra , proprio nel giardino della casa di Elliott - interpretato sempre da Henry Thomas - che nel frattempo è cresciuto e ha formato una famiglia. Nel giardino stanno giocando i due bambini di Elliott, che richiamati da un rumore s'imbattono urlanti proprio nel tenero alieno. A quel punto Elliott accorre e stupito vede il suo amico d'infanzia, con il quale si riabbraccia e a cui presenta la propria famiglia. Xfinity ha rilasciato una dichiarazione in merito:"E.T. è tornato sulla Terra per una visita a sorpresa a Elliott, che ora ha la sua famiglia. Sebbene la tecnologia abbia cambiato il nostro mondo dall'ultima volta che si sono visti trentasette anni fa, la loro connessione e amicizia rimangono forti ed è un toccante promemoria di quanto sia importante riconnettersi durante le festività natalizie". E.T. - L'Extraterrestre è uno dei cult assoluti nella storia del cinema, diretto da Steven Spielberg nel 1982, con scene memorabili che l'hanno reso uno dei titoli immortali di tutti i tempi. Lo spot con E.T. e Elliott è diventato uno degli argomenti trend della giornata. Lo scorso anno Drew Barrymore diede una risposta sul sequel del film. Ci ha pensato uno splendido spot promozionale di pochi minuti a creare i l miglior sequel possibile dell'amicizia tra Elliott e E.T.

Negli USA è il Giorno del Ringraziamento e tra le varie parate e show in tv, oltre ovviamente ai pranzi a base di tacchino, sta riscontrando grande successo lo spot di Xfinity che riunisce sorprendentemente, dopo ben 37 anni, Elliott (Henry Thomas) e l'extraterrestre E.T., protagonisti del capolavoro di Steven Spielberg, E.T. - L'Extraterrestre .

@Xfinity your ET commercial is the best. Thanks for getting me teary this morning. — Sarah Higgins (@slynhiggins) 28 novembre 2019

A commercial just gave us an ET sequel featuring the actor who originally played Elliott. Yep, you guessed it. I cried.#MacysThanksgivingDayParade pic.twitter.com/BoKLZy0R9e — Amy DeCamp (@decamptownraces) 28 novembre 2019

Xfinity coming in hard with that ET commercial pic.twitter.com/kraqd0yluA — GhostGirl Productions (@GhostGirlProd) 28 novembre 2019