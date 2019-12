Fan impazziti per Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood insieme sulle piste da sci

Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood hanno dimostrato di essere ancora in grande forma, grazie ad una foto che li ritrae insieme pronti per una discesa sulle piste da sci. Come se non bastasse Schwarzy ha sfidato ulteriormente i fan chiedendo ai suoi follower di nominare un duo maggiormente iconico di quello formato da lui e Eastwood.

Arnold Schwarzenegger, 72 anni, e Clint Eastwood, 89 anni, sono i protagonisti di uno scatto cliccatissimo sui social, da quando la star di Terminator l'ha condivisa su Instagram e Twitter.

Felici più che mai i due amici hanno stuzzicato i fan chiedendo di citare un duo maggiormente iconico. Foto più didascalia e il gioco è fatto. I milioni di follower hanno scatenato una lunga battaglia a suon di commenti nei quali si sono divertiti a citare ironicamente o meno altre coppie iconiche del piccolo e grande schermo.



Ma non solo, perché tra i commenti sono comparsi anche John Lennon e Paul McCartney, così come l'eterno 'rivale' di Schwarzy, Sylvester Stallone, in coppia con Chuck Norris. Oppure c'è chi ha deciso di cambiare il partner di Schwarzenegger con un altro grande amico dell'attore, ovvero il 'gemello' Danny DeVito, compagno di set in diversi film tra cui il più ricordato è proprio I gemelli.

Uno dei commenti più apprezzati è stato quello che ha citato Ian McKellen e Patrick Stewart, due vere e proprie icone del cinema e della tv, famosi in particolare sul grande schermo per i ruoli di Magneto e Professor X nella saga degli X-Men. Arnold Schwarzenegger vorrebbe realizzare i sequel di Last Action Hero e True Lies. Su Everyeye potete trovare anche il trailer di Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood.