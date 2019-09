I fan impazziscono per una citazione sul Blu-ray 4K di Far From Home

Ci sono frasi che dette in un momento prendono un significato, mentre estrapolate dal contesto o riutilizzate in una situazione diversa cambiano completamente volto: la citazione di Rolling Stone presente sulla cover dell'edizione 4K HD di Spider-Man: Far From Home è sicuramente una di queste.

Sulla suddetta cover (la cui foto sta circolando online in questi giorni) troviamo infatti stampata la frase "no Endgame for Spidey" che, nell'accezione che il noto magazine intendeva darle, stava a significare che non ci sarebbe stata fine dei giochi per il nostro ragnetto di fiducia, pronto a volare ancora più in alto.

La frase in questione prende però tutt'altro significato ora che sembra ormai imminente l'uscita definitiva di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe a causa della nota querelle in corso tra Marvel e Sony. Niente più Endgame, dunque, ma anche niente più Avengers per Peter Parker che tornerà, con ogni probabilità, a seguire un percorso parallelo a quello dei suoi colleghi supereroi.

La scritta è comunque ovviamente saltata all'occhio dei fan, causando un delirio generale a metà tra il disperato e il divertito: altro che "nessun grosso problema", come sosteneva Jacob Batalons! Tom Holland, comunque, si è detto fiducioso sul futuro del suo personaggio: secondo l'attore le mani di Sony sono più che affidabili.