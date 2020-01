I fan di Hunger Games vogliono Adam Driver come giovane Presidente Snow nel prequel

La notizia della prossima uscita del primo romanzo prequel di Hunger Games, al quale seguirà quasi certamente una nuova trasposizione cinematografica, ha mandato in subbuglio un fandom in quiescenza ormai dal 2015. Una domanda su tutte sembra agitare i fan della saga: chi darà volto al giovane Presidente Snow?

Personaggio tra i più riusciti e odiati della saga letteraria e cinematografica, Snow potrebbe smettere i panni di villain in questo primo romanzo prequel per vestire quelli di personaggio positivo, se non addirittura di eroe della storia: una scelta che potrebbe sicuramente conferire ancora maggior spessore al personaggio, che necessiterà quindi di un attore di prima fascia per essere adeguatamente interpretato in un eventuale film.

Torniamo dunque ai fan di Hunger Games, che nel frattempo un nome lo hanno già partorito: su Twitter sono infatti già parecchi i post di utenti che sperano in Adam Driver come volto del giovane Snow in questo The Ballad of Songbirds and Snakes (questo il titolo del libro). In particolare, un tweet che sta avendo parecchio successo ritrae un Adam Driver biondo al fianco di un'illustrazione del giovane Snow: cosa ne pensate, sarebbe la scelta giusta?

Driver, d'altronde, è uno degli attori più in vista del momento: dopo aver concluso la sua avventura nella trilogia sequel di Star Wars (il suo Kylo Ren è stato tra i personaggi più apprezzati nonostante i tanti giudizi negativi su Episodio IX), l'attore ha dato nuovamente mostra del suo talento anche in Marriage Story, grazie al quale è finito tra i candidati al titolo di Miglior attore protagonista per i prossimi Oscar.

La trasposizione sul grande schermo di questo primo romanzo prequel, comunque, non è ancora stata ufficializzata: il regista di Hunger Games si è però detto disposto a tornare dietro la macchina da presa per questo nuovo capitolo della saga.