Se siete fan di Henry Cavill e Alan Ritchson dovete tenere d'occhio questo film

Se siete fan di Henry Cavill e Alan Ritchson, oltre ad attendere il nuovo film Marvel Deadpool & Wolverine e la prossima stagione della serie tv Reacher di Prime Video, forse fareste bene a tenere d'occhio questo nuovo film in uscita.

Stiamo parlando ovviamente di The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie, nuovo film del regista inglese ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e in arrivo nelle sale con Lionsgate: la storia si ispira ai file recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico, e racconta l'avventura di una banda segreta di ufficiali militari messa insieme dal primo ministro Winston Churchill.

Questa unità da combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e anticonformisti, nel film intraprende un’audace missione contro i nazisti utilizzando tecniche di combattimento del tutto non convenzionali e assolutamente ‘poco signorili’. Alla fine il loro approccio audace cambiò il corso della guerra e gettò le basi per le SAS britanniche e i metodi delle moderne guerre Black Ops. Curiosamente Ian Fleming, l'autore dei romanzi di James Bond, fu un membro del gruppo.

Il progetto riunisce Guy Ritchie e Henry Cavill, che in precedenza avevano collaborato per The Man from U.N.C.L.E. Nel cast figurano anche Eiza González, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.

