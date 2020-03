I fan sono furiosi dopo la rivelazione sul Palpatine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Non c'è pace per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, neanche mesi dopo l'uscita del film in sala. Quando le polemiche sembravano ormai essersi placate, infatti, ecco scatenarsi una nuova ondata di furia cieca indirizzata al film di J. J. Abrams.

La causa scatenante, come tutti ormai saprete, è la rivelazione sulle origini del Palpatine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Secondo quanto rivelato nel romanzo ufficiale del film, infatti, il redivivo Imperatore altro non sarebbe che una sorta di clone all'interno del quale è stato imprigionato lo spirito di Darth Sidious dopo la sua sconfitta per mano di Darth Vader.

Una soluzione che avrebbe dovuto servire a spiegare quanto visto nel film, ma che in realtà altro non ha fatto che acuire la rabbia e la delusione del fandom: "Anakin uccise Palpatine per salvare suo figlio soltanto per vederlo riportare in vita come clone? Anakin merita di meglio!", "Perché non clonare un corpo migliore per Palpatine?", "Snoke era un clone. Palpatine era un clone. C'è qualche altro clone di cui dovrei essere a conoscenza?" sono solo alcuni dei commenti che è possibile trovare su Twitter al riguardo.

Lo stesso Ian McDiarmid, intanto, ha rivelato ulteriori dettagli sulla clonazione di Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.