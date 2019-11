I fan di Fast & Furious possono stare tranquilli: sarà fatta giustizia per Han

Parlando con ComicBook per la promozione dell'edizione home-video di Hobbs & Shaw, lo sceneggiatore e produttore Chris Morgan ha rassicurato i fan di Fast & Furious, garantendo che sarà fatta giustizia per Han.

"C'è solo una cosa che posso dire al riguardo", ha detto Morgan nel corso della sua intervista quando gli è stato chiesto del famoso hashtag Justice For Han. "Io sono entrato nella saga ai tempi di Tokyo Drift. Sono un grande fan di quel personaggio, e di Sung Kang come attore. E hai ragione, siamo stati ... Nel corso dei film, c'è un grande arco, e un debito dovuto. E sappiamo che il pubblico adora tutti i nostri personaggi. Siamo consapevoli di tutti gli archi di quei personaggi, di ciò che deve essere ripagato e di dove stiamo andando. Vorrei solo assicurare ai fan una cosa, abbiate pazienza. Aspettate. So che non è un vero commento sulla faccenda, ma aspettate, perché adoriamo questi personaggi proprio come voi."

La diatriba è stata scatenata dai fan di lunga data del franchise in seguito alla crescente popolarità ottenuta da Shaw, il personaggio interpretato da Jason Staham, che come alcuni di voi sapranno prima di diventare uno dei buoni ha esordito nel franchise come villain. Non solo: è stato proprio lui ad uccidere Han, fra i più amati dei protagonisti, gesto imperdonabile per una frangia della fan base, che oggi vorrebbe che Shaw pagasse davvero per i suoi crimini e non sopporta proprio vederlo fianco a fianco all'Hobbs di Dwayne Johnson a fare la parte del buono.

Voi cosa ne pensate? E soprattutto, quali ombre gettano le parole di Chris Morgan sul futuro di Jason Statham? Discutiamone insieme nei commenti.

