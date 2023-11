I fan di Ezra Miller prendono in giro The Marvels: 'Ridevate di The Flash, ma ora...'

In seguito al tracollo al box-office di The Marvels, alcuni fan di The Flash, e in particolare di Ezra Miller, si sono divertiti a prendere in giro la pellicola Marvel.

Anche The Flash era stato un flop, ma sembra che l’ultimo prodotto dei Marvel Studios sia destinato a fare anche peggio al botteghino. Al momento The Marvels è vicino ai 161 milioni di dollari di incasso, ma con un budget di 274. Un guadagno che per ora si avvicina a malapena a poco più della metà dei fondi stanziati. Di conseguenza, molti fan di Ezra Miller si sono lasciati andare all’ironia sul social X:

“Tutte le persone che si sono fatte un'identità basata sul ridere degli incassi di The Flash sono molto silenziose in questo momento...”, “E la cosa ironica è che The Flash era in realtà un buon film, anche la CGI non era così male, si sente benissimo su IMAX”, “Il film di Flash aveva un cuore e ci faceva empatizzare per i personaggi, a differenza di The Marvels.”, “C’è molto, molto silenzio”. Queste le parole di alcuni dei fan della pellicola targata DC.

The Flash ha infatti incassato 266 milioni di dollari a livello mondiale, non sufficienti per un guadagno effettivo, ma che comunque coprono il budget di 200 milioni circa. Una brutta situazione per la pellicola che vede come protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, anche se per quest’ultima il flop di The Marvels non è importante.