I fan sono entusiasti del primo spot ufficiale di Wonder Woman 1984

Come capita spesso negli Stati Uniti, Warner Bros. ha approfittato di un'importante partita di NFL per mandare in onda il primo spot ufficiale di Wonder Woman 1984, nuovo capitolo che rivedrà Gal Gadot nei panni di Diana Prince.

Lanciato durante l'AFC Championship in cui i Kansas City Chiefs e i Tennessee Titans si sono giocati la partecipazione al Super Bowl del prossimo febbraio, altro evento che sicuramente porterà interessanti novità sul fronte dei materiali promozionali, il filmato è stata dunque un'occasione per mostrare il sequel a una grande fetta del pubblico americano che, a giudicare dalle reazioni su Twitter, sembra aver risposto con entusiasmo.

D'altronde, Wonder Woman 1984 si è affermato tra i primi posti della maggior parte delle classifiche dedicate ai film più attesi del 2020 (insieme al Black Widow dei Marvel Studios). Purtroppo per chi ha già visto il primo trailer di Wonder Woman 1984, però, il filmato mandato in onda durante il match non contiene alcuna scena inedita rispetto a quanto già visto, almeno secondo quanto riportato da Comicbook.com.

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, tornata inevitabilmente dietro la macchina da presa del sequel dopo gli straordinari risultati ottenuti dal primo capitolo, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 giugno.