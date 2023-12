I fan difendono Mamma ho preso il morbillo sui social: 'Era un buon film!'

Mamma ho perso l'aereo è uno dei classici per eccellenza di Natale: il film con protagonista Macaulay Culkin viene riguardato da milioni di persone durante le festività. Anche il sequel ha riscosso un certo successo: lo stesso non si può dire per il terzo film, Mamma ho preso il morbillo, giudicato negativamente sia dalla critica che dai fan.

Il film con protagonista il giovane Alex D. Lintz (che ormai ha abbandonato il mondo dello spettacolo) è il primo della serie a non avere Culkin come protagonista ad essere uscito nelle sale: un suo aspetto interessante è la presenza di una delle prime performance di Scarlett Johansson, che ha anche raccontato di aver fatto vedere il film alla figlia Rose, che non l'ha riconosciuta!

Ma quello che sembrava un parere unanime potrebbe essere smentito: una parte di fan sta difendendo con convizione Mamma, ho preso il morbillo online. Mentre alcuni si limitano a considerarlo un buon film o una gemma sottovalutata, altri sostengono addirittura che sia il miglior film dell'intero franchise. Questi sono alcuni dei commenti che si possono leggere su X:

"Non mi importa quello che dicono gli altri, Mamma, ho preso il morbillo è il migliore della serie e l'unico che abbia senso. Posso credere a un bambino che viene lasciato solo a casa con il morbillo. Non posso credere a un bambino che viene dimenticato due volte mentre la sua famiglia viaggia in giro per il mondo".



"Mamma, ho preso il morbillo è in realtà un bel film, ma il primo è semplicemente un classico".



"Inoltre, a questo punto bisogna smetterla di diffamare Mamma, ho preso il morbillo. Era un bel film".

Sicuramente i film come Mamma, ho preso il morbillo sono molto più rari al giorno d'oggi: esistono ancora tentativi di far andare avanti delle saghe senza le star che le hanno rese famose, ma nella maggior parte dei casi si trattano di semplici cash brag e vengono riconosciuti come tali dal pubblico. Forse nel caso di Mamma, ho preso il morbillo il concetto di base è così semplice da rendere più facile la creazione di qualcosa di autentico che i fan possono apprezzare.

Mamma, ho preso il morbillo è disponibile su Disney+.