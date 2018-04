Fan DC vs Marvel: torna il gruppo. Obiettivo? Sabotare Avengers: Infinity War

Stavolta bisogna dirlo veramente (perché lo avevamo detto già in passato): "alla stupidità non c'è MAI fine". Esattamente. Ricorderete il gruppo su Facebook nato per sabotare la percentuale di gradimento di Black Panther sul popolare Rotten Tomatoes.

Il gruppo - nato da chi si dichiarava fan della DC - fu rimosso pochi giorni dopo da Facebook e portò anche i portavoce di Rotten Tomatoes a parlare a riguardo.

Ora quel gruppo - chiamato Down With Disney’s Treatment of Franchises and its Fanboys - è tornato con un nuovo obiettivo: sabotare Avengers: Infinity War e, successivamente, Solo: A Star Wars Story.

"Ciao a tutti, sono tornato. Vi domanderete perché sono tornato dopo il mio semi-successo con il far abbassare la percentuale di Black Panther (dall'originale 90% al 79%, e averlo al di sotto di Wonder Woman è comunque un successo)" si legge nella lunga nota "E' tutto per una semplice ragione. L'odio che provate per i film di Star Wars e per quelli della Marvel lo sento anche io. [...] Combatterò ancora per far sì che la Disney torni nel buco da dove è venuta e assicurarmi che i miei amici e compatrioti molto più intelligenti fan del DCEU/Snyder e di Star Wars EU che vogliono Legends canone continuino ad avere la loro vittoria. Avere 5000 persone contro Black Panther non è stato facile e probabilmente Rotten Tomatoes ha un piano contingente ed ha paura di noi fan del DCEU/Snyder ma posso ancora spoilerare questi stupidi film Disney per tutte le pecore ancora lì fuori. E giusto per ribadirlo, se avete odiato Gli Ultimi Jedi cosi quanto Solo: A Star Wars Story, e quel che l'MCU e la sua influenza hanno portato ai film del DCEU, siete dalla mia parte. Combattete per ciò che è giusto, combattete per Star Wars EU, combattere per il DCEU e il nostro Lord e Salvatore Zack Snyder. E se la mia pagina venisse bloccata, continuerò comunque a ricrearla da capo".