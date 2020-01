Un fan ha creato una copia perfetta dell'Occhio di Agamotto di Doctor Strange

Nel caso in cui il primo Thanos di passaggio decidesse di attaccare effettivamente la Terra avere a disposizione i poteri di Doctor Strange non dispiacerebbe a nessuno, quantomeno per avere la possibilità di calcolare le effettive chance di vittoria e, eventualmente, mettersi l'anima in pace e attendere l'inevitabile.

Ebbene, un fan Marvel dotato di particolare spirito d'iniziativa ha pensato bene di provare a fabbricarsi da sé la possibilità di vedere a piacimento tra le fitte trame dello spazio e del tempo: l'Occhio di Agamotto, con relativa Gemma del Tempo risiedente al suo interno, adesso esiste davvero.

A realizzarlo è stato, come dicevamo, un fan Marvel che ha poi postato su Reddit il risultato finale e relativo procedimento: con l'ausilio di una stampante 3D è dunque riuscito ad ottenere una copia pressoché perfetta dell'Occhio di Agamotto visto nei film del Marvel Cinematic Universe, con tanto di Gemma fedelmente riprodotta grazia ad una batteria che provvede all'illuminazione della stessa.

Non contento, il fan in questione ha pensato bene di stampare anche un comodo supporto sul quale lasciare a riposo l'Occhio quando non si è impegnati a salvare l'universo, sbirciare qui e lì avanti e indietro nel tempo e, insomma, le solite cose.

Tornando alle avventure del personaggio di Benedict Cumberbatch, recentemente è stato svelato il finale alternativo di Doctor Strange; il regista Scott Derrickson, inoltre, ha dovuto difendere Doctor Strange dalle accuse di alcolismo.