Un fan crea un fantastico logo Marvel pensando a un eventuale film su Dottor Destino

Pur non facendo ufficialmente parte dell'ormai annunciata e completa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sappiamo che dopo il 2022 arriveranno sicuramente nelle sale i due annunciati reboot degli X-Men e dei Fantastici 4, assicurati da Kevin Feige e attualmente in fase di sviluppo negli studios Marvel.

Parlando del secondo film, quello dedicato ai Fantastici 4, non è assolutamente chiaro se all'interno della nuova storia del progetto possa comparire anche la nemesi principale della famiglia Richards-Storm, il Dottor Destino che fino a un anno e mezzo fa sarebbe dovuto arrivare al cinema in un suo film stand-alone curato interamente dal talentuoso Noah Hawley (Fargo, Legion), invece abbattuto come metà dei progetti in costruzione dopo la fusione della Fox con la Diseny.



Essendo un personaggio estremamente importante, prima o poi verrà sicuramente presentato nel MCU, anche se non è detto che possa arrivare nel primo film del franchise reboot dei Fantastici 4, pensando soprattutto al fatto che sia nei film di Tim Story che nel disastroso flop di Josh Trank, il villain principale (o tra i principali) era proprio il Victor von Doom di Latveria.



Portandosi comunque avanti con il lavoro - e speranzoso che prima o poi il suo sogno si avveri -, un fan del personaggio ha deciso di creare un fantastico logo Marvel pensando proprio a un eventuale stand-alone dedicato al Dottor Destino. Ve lo mostriamo in basso.



Cosa ne pensate?