Alcuni fan sono proprio convinti di una teoria su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Ma che cosa dovrebbe provare questa idea? Semplice: che la morte di Ben Solo non era programmata , ed è stata aggiunta solo in post-produzione. O meglio, questa sarebbe un'ulteriore prova, considerando il fatto che, secondo la teoria che circola online, Rey sarebbe dovuta essere assieme a Ben (Adam Driver) nella scena finale. "Mi stavo chiedendo come mai avessero filmato una scena con Rey e BB-8 lì soli, quando è chiaro che la morte di Ben non è mai stata un'opzione durante le riprese... E poi ho realizzato... Che non l'hanno mai fatto..." scrive sempre la stessa utente, facendo riferimento alla scena menzionata più sopra. In seguito vengono aggiunti altri due fotogrammi dal film in cui, secondo quanto scritto nei post, sarebbe evidente che "c'è differenza nella lunghezza dei capelli di Ben. Sono state chiaramente girate a distanza di abbastanza tempo perché crescessero di 5 cm. Quella faccia triste è stata aggiunta in seguito. La morte è stata aggiunta in seguito. PROVATEMI CHE HO TORTO". E, ovviamente, la discussione continua, come potrete vedere cliccando sul thread. E voi, che ne pensate? Credete che questa teoria sia plausibile? Fateci sapere nei commenti. Intanto, qui trovate la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker .

It’s very clear that Ben was not meant to die.

Ex) They don’t have any footage of Rey actually mourning him properly, any footage of him actually falling to the ground, or even just a shot of Adam standing and smiling that could have be used to make him a FG



So....

The shot of Daisy "standing in front of the twin suns" is very clearly taken from the footage of her standing on Passana, waiting for the Tie Fighter.

Her left arm is in the same position.



Her right arm is in the same position.



You can even tell they edited out the lightsaber that she is holding.



her feet are in the same positions. Her left foot is straight, but her right foot is turned away, not as straight.

It got better