I fan cominciano a pensare che The New Mutants sia maledetto dopo l'ultimo rinvio

Non si può certo dire che The New Mutants sia un film fortunato: la svolta teen della saga cinematografica degli X-Men ha subito più di un rinvio da due anni a questa parte, e l'esplosione della pandemia da coronavirus ovviamente non sta giocando a suo favore.

Nella giornata di ieri, infatti, Disney ha annunciato il rinvio di The New Mutants a data da destinarsi, decisione che appariva ormai inevitabile visto il dilagare del contagio, situazione quasi impossibile da arginare in tempo per la data prevista per l'uscita del film.

Il destino però sembra essersi accanito particolarmente sul film di Boone, il cui esordio era inizialmente stato fissato addirittura per l'aprile del 2018, salvo poi essere spostato prima al febbraio del 2019 e poi all'agosto dello scorso anno, quando l'acquisizione di Fox da parte di Disney stravolse prevedibilmente i piani della produzione.

Una situazione che sta gettando nello sconforto i fan del franchise: tra i commenti che è possibile leggere su Twitter, infatti, c'è anche ci comincia a credere che il film sia vittima di una vera e propria maledizione. Mai quanto in questo caso, comunque, la decisione di rinviare ancora una volta l'uscita del film è decisamente comprensibile.

Recentemente, intanto, era stata confermata la relazione omosessuale tra due protagonisti di The New Mutants.