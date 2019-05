I fan avviano una petizione per eleggere Danny De Vito il nuovo Wolverine del MCU

Dopo la petizione per cacciare Brie Larson dal ruolo di Captain Marvel e sostituirla con un'attrice nera e lesbica, su Change.org ne è comparsa un'altra ancora più assurda che invoca Danny De Vito come Wolverine del Marvel Cinematic Universe.

A differenza di quella volutamente crudele nei confronti della Larson, questa ha per lo meno l'aria di essere nient'altro che uno scherzo, eppure in poche ore ha già raccolto più di diecimila firme al momento della stesura di questo articolo.

Praticamente ciò significa che i Marvel Studios non avranno altra scelta che accontentare i votanti!

"Danny De Vito è l'unico uomo in grado di prendere le redini del ruolo dopo Hugh Jackman", ha scritto il creatore della petizione Ring Arius sulla pagina di Change.org. "Crediamo che se mai Wolverine farà la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe, l'unico uomo in grado di farlo è Danny Devito."

Le petizioni online dei fan stanno guadagnando fin troppa visibilità all'occhio dei media soprattutto nelle ultime settimane, con circa un milione di persone che hanno firmato una petizione per chiedere alla HBO di rifare la stagione finale di Game of Thrones.

Parlando di cose serie, comunque, vi ricordiamo che all'inizio di questo mese il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che nessun personaggio di X-Men apparirà nel Marvel Cimematic Universe nel prossimo futuro: "Ci vorrà un po' di tempo prima. Prima che l'affare Disney-Fox andasse in porto stavamo già lavorando ad un piano quinquennale per la nostra saga. Per adesso più che escogitare un piano per introdurli ci stiamo solo godendo il fatto che siano di nuovo nostri."

Lo stesso Feige ha affermato di non essere preoccupato che il pubblico possa stancarsi dei Marvel Studios.