Molti fan di Avengers: Endgame pensano che Jeremy Renner meriti una nomination agli Oscar

Sono stati tantissimi i fan che sin dall'uscita di Avengers: Endgame hanno dato il via a campagne social volte a un Oscar per Robert Downey Jr, l'interprete che più di tutti ha capitalizzato l'attenzione emotiva nel capitolo conclusivo dell'Infinity Saga, ma altri fan guardano a un altro attore.

Non stiamo però parlando né di Chris Evans né di Chris Hemsworth, perché via social sta impazzando un appoggio davvero netto e grandioso per Jeremy Renner, interprete di Occhio di Falco che in Endgame ha dato prova (nella sua comunque ritagliatissima runtime) di essere un attore come sempre credibile e molto in parte.



Tra i vari commenti via social, si leggono cose come: "Jeremy Renner dovrebbe ottenere un premio come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Endgame", pensa ad esempio l'utente Eryk0201, ricevendo in risposta da WeaponRex: "Concordo con te al 100%". Qualcuno, invece, articola molto di più, come Sir / Sly: "Credo che Jeremy Renner sia il miglior attore del film, ha dato a Occhio di Falco una profondità incredibile rispetto a tutti gli altri film passati. Ho pianto con lui per quella scena su Vormir e il suo sguardo quando scopre il ritorno della famiglia mi ha riempito il cuore di gioia".



Siete d'accordo con questi utenti? Avengers: Endgame è atteso in blu-ray e dvd il prossimo 12 settembre.