Un fan di Avengers: Endgame ha festeggiato il Capodanno con l'ultimo "snap"

Il 2019 è stato un anno cruciale per il Marvel Cinematic Universe, segnato dalla fine della Infinity Saga e dai record al botteghino collezionati da Avengers: Endgame. Per i fan dei Vendicatori, quindi, niente di meglio che celebrare l'inizio dell'anno nuovo con il momento più iconico del film campione d'incassi.

Tra gli spettatori più incalliti, grazie anche ai social media e alle nuove tecnologie, si è diffusa la moda di sincronizzare la notte di San Silvestro con un momento cruciale di uno dei film preferiti. Abbiamo visto per esempio un utente Reddit indicare il momento esatto per cominciare a vedere La Vendetta dei Sith in modo da ascoltare a mezzanotte in punto una battuta di Obi-Wan Kenobi, e a volerli cercare ci sarebbero molti altri esempi del genere sparsi nella Rete.

Un utente australiano di YouTube ha fatto di meglio, meritandosi probabilmente la palma della miglior mezzanotte cinematografica del Capodanno 2020: ha filmato gli ultimi secondi della famosissima scena dello snap di Tony Stark in Avengers: Endgame, con il timer del cellulare in evidenza accanto allo schermo, facendo in modo che la frase "And I am Iron Man" e lo schiocco delle dita coincidessero esattamente con la mezzanotte. Subito dopo, ha staccato inquadrando i fuochi d'artificio e le celebrazioni di Sidney per l'inizio del nuovo anno, in un montaggio effettivamente riuscitissimo e molto suggestivo.

Davvero un buon modo, insomma, per rendere omaggio ad Avengers: Endgame, la cui visione in sala, come egli stesso ha recentemente raccontato, è stata per Kevin Feige il momento più fantastico della sua vita.