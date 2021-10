I fan fanno gli auguri a Brie Larson aka Captain Marvel per il suo compleanno

Ad Agosto sono iniziate le riprese di The Marvels, come annunciato dall'interprete di Captain Marvel, Brie Larson. Proprio lei, dopo il suo primo film da solista, l'apparizione in Avengers: Endgame e il ritorno recente nella serie animata What If...?, si è guadagnata un posto saldo all'interno del MCU. Oggi 1 Ottobre l'attrice compie 32 anni.

Tanti i modi in cui i fan hanno celebrato il suo compleanno sui social, che hanno mostrato a Larson ancora una volta quanto sia amata dal pubblico. Il suo personaggio, come già annunciato, tornerà in un sequel di Captain Marvel, diretto da Nia DaCosta che ha rivelato di aver ricevuto piena libertà creativa per The Marvels.

In un'intervista per Sirius XM l'attrice ha raccontato la portata dell'esperienza dei film del MCU. "Quando giri pellicole come queste, è diverso da qualsiasi altra cosa. Set enormi. Grandi quantità di persone presenti. Un sacco di specialisti", ha spiegato Larson. "È un'esperienza unica. Sono un grande fan di Disneyland, quindi per me è ogni giorno come se potessi andare nella mia Disneyland privata. Stanno costruendo tutti questi mondi incredibili che nessun altro conosce ancora, nessun altro può vederlo. [...] È davvero speciale."

Quale modo migliore per passare il tuo compleanno se non lavorando in un film della Marvel?

Intanto scoprite come i fan celebrano i suoi 32 anni su twitter!