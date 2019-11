Questa fan-art vi farà venire voglia di un live-action di Frozen con Emilia Clarke

Visto che nel 2019 la Disney ha sfornato in sequenza ben quattro remake live-action di suo passati successi, come Dumbo, Aladdin, Il Re Leone e Lilli e il Vagabondo, i fan di Frozen potrebbero aver iniziato a desiderare un adattamento della loro favola preferita.

Ad alimentare i loro sogni ci ha pensato in queste ore Carlos Gzz, un artista molto noto sui social network, che ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un bellissimo poster di un ipotetico remake live-action di Frozen con Emilia Clarke nei panni della protagonista Elsa.

Come al solito potete ammirarlo in calce all'articolo.

Voi cosa ne pensate? Dopo Mulan, in arrivo nel 2020, e in attesa de La Sirenetta, previsto invece per il 2021, vedremo altre principesse Disney, recenti o non, tornare in carne ed ossa sullo schermo? E soprattutto, vedreste bene l'ex Daenerys Targaryen nei panni della Regina dei Ghiacci? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Frozen II: Il Segreto di Arendelle arriva oggi nelle sale cinematografiche italiane, dunque vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima.

Il sequel diretto ancora una volta da Jennifer Lee, uscito lo scorso week-end negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali, ha stabilito il record per il maggior debutto di sempre per un film d'animazione.