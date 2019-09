Una fan art immagina Pierce Brosnan nei panni di Alfred per The Batman di Matt Reeves

Giornate davvero calde, queste, per tutti gli appassionati della DC, che oltre godere (da fan) per il successo dello straordinario Joker di Todd Phillips con protagonista un immenso Joaquin Phoenix si vedono giornalmente bombardati da notizie dedicate invece al The Batman di Matt Reeves, la cui produzione è sempre più vicina.

Mentre Robert Pattinson inizia a sbottonarsi sul ruolo di Bruce Wayne, arrivano anche novità legate alla trama di The Batman e agli interpreti, visto che si parla di Mahershala Ali nella parte del Commissario Gordon e forse di Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, visto che i due nomi sarebbero quelli adocchiati come preferiti da Matt Reevs.



In questo continuo uscire di notizie e informazioni ufficiali sono arrivate anche delle fan art interessanti, come ad esempio questa di oggi (anche divertente, a dire il vero) che immagina l'inglesissimo Pierce Brosnan nei panni del maggiordomo Alfred, comunque rumoreggiato nel ruolo. Il look è quello fumettistico e vecchia scuola e sicuramente non così convincente come vorrebbe far crede, ma è interessante notare come gli appassionati vogliano effettivamente l'interprete come Alfred.



The Batman uscirà nelle sale americane il 25 giugno 2021. Le riprese dovrebbero cominciare entro la fine dell'anno o i primi mesi del 2020.