Una fan art immagina le navi di Star Wars invadere l'universo Marvel

Nessuno, qualche anno fa, avrebbe pensato ad un intersezione seppur momentanea tra universi così diversi tra loro come quelli Marvel e Star Wars: ora che entrambi viaggiano sotto l'ala protettrice di Disney, però, è lecito che qualche fan cominci a sognare ancora più in grande!

Non c'è stato bisogno di ripeterlo, ovviamente: da qualche tempo, infatti, sta circolando sui social una fan art che vede le astronavi di Star Wars fare il loro trionfale ingresso nella New York difesa dai nostri Avengers.

Le dinamiche della cosa sono spiegate dal commento alla foto: "Non sono sicuro di come chiamerei ciò, forse Star Wars: Infinity Wars o qualcosa del genere, ma in ogni caso mi piace l'idea che lo schiocco abbia aperto un varco nello spazio/tempo e abbia permesso a questi due universi di scontrarsi" scrive l'autore della fan art. Nella foto vediamo le navi di Star Wars irrompere nell'universo Marvel tramite portali molto somiglianti a quelli creati da Doctor Strange per consentire l'arrivo dei rinforzi sul finale di Avengers: Endgame: stavolta, però, il personaggio di Benedict Cumberbatch sembra non avere nulla a che fare con la cosa. Sarebbe divertente, certo, conoscere i pensieri dello Spider-Man che, nell'immagine, si trova davanti all'improvviso incrociatori e caccia imperiali!

A proposito di crossover, su Twitter è stata fatta notare la somiglianza tra un personaggio di Star Wars e l'Adam Sandler di Uncut Gems; sempre tramite social, invece, Mark Hamill ha ricordato la grande importanza di Leia per Star Wars.