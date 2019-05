Una fan-art immagina il live action di Moon Knight per il MCU, il risultato è incredibile!

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno recentemente parlato di un film di origini su Moon Knight, e come conseguenza sul web è spuntata un'incredibile fan-art che immagina la versione live-action del Cavaliere Lunare per il Marvel Cinematic Universe.

Come al solito, potete visionarla in calce all'articolo: vi avvertiamo che il risultato è a dir poco spettacolare e, dopo averla vista, avrete probabilmente voglia di creare una petizione per convincere Kevin Feige a far partire immediatamente i lavori sul film!

"Ci piacerebbe fare qualcosa di più piccolo, una storia di origini. Ad esempio: là fuori c'è un gran film su Moon Knight che aspetta di essere fatto, ma non sappiamo ancora come sarà" hanno dichiarato Markus e McFeely al New York Times, facendo aumentare le speculazioni circa un possibile annuncio su uno stand-alone su uno dei più oscuri e misteriosi personaggi dei Marvel Comics.

Sappiamo che i Marvel Studios stanno attualmente lavorando ad un film stand-alone su Shang-Chi, le cui riprese partiranno a fine anno: è possibile che sia il tipo di "film più piccolo" che ambiscono a fare i due sceneggiatori, e chissà che se Feige non abbia in mente di alternare alle tipiche grosse produzioni del Marvel Cinematic Universe dei progetti con dimensioni ridotte: un personaggio come Moon Knight sarebbe perfetto, in questo caso.

In passato, lo stesso Kevin Feige ha parlato di Moon Knight dichiarando tantissimo interesse nel portare il personaggio nel MCU.

