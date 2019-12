I fan sono arrabbiatissimi per il nuovo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Se ne parlerà ancora un bel po' di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, così come di tutta questa trilogia sequel. Il film di J. J. Abrams ha tutt'altro che entusiasmato la maggior parte dei fan, e il nuovo spot rilasciato da Disney non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco.

In primis c'è la questione spoiler: il nuovo spot parla di Kylo Ren con un abbastanza inequivocabile "il suo viaggio sta per concludersi". Una frase che non lascia spazio a troppe interpretazioni e che, di fatto, viene confermata con la morte di Ben Solo alla fine di Episodio IX. Qualcosa, però, ci lascia supporre che i fan avrebbero volentieri fatto a meno di un indizio talmente palese!

Lo spot fa inoltre infuriare anche coloro che hanno già visto il film, perché richiama inevitabilmente alla loro mente un'evoluzione evidentemente ben poco apprezzata del personaggio di Kylo Ren, redentosi in maniera secondo alcuni eccessivamente frettolosa in quest'ultimo film della trilogia. In molti, inoltre, non mancano di avanzare ancora una volta critiche impietose alla love story tra Ben e Rey.

Che dire: una mossa decisamente poco gradita questo spot, che ha sortito l'unico effetto di aizzare ulteriormente un fandom già in preda a una crisi di nervi! Critiche o no, comunque, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vola al botteghino superando già quota 600 milioni incassati. Secondo i protagonisti, comunque, la saga dovrebbe prendersi una pausa dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.