Un fan di Adam Sandler ha visto 638 ore dei suoi film in un solo anno

Pensate di amare Adam Sandler? Probabilmente sì, forse anche dopo il suo ultimo Hubie Halloween su Netflix, ma non potrete mai amarlo più di Eloy Lugo, il super fan di Sandler che ha trascorso un intero anno tra i 9 settembre 2017 e il 9 settembre 2018 guardando ogni giorno solo film con lui protagonista.

L'esperimento di visione di Lugo ha portato alla bellezza di 638 ore trascorse a guardare i film di Sandler per 365 giorni, il che equivale a quasi 2 ore di film di Adam Sandler al giorno. Per celebrare allora l'uscita di Hubie Halloween sulla piattaforma streaming, Netflix ha chiesto direttamente a Lugo di scrivere un saggio sul suo amore per l'icona della commedia demenziale americana.



Si legge in un pezzo del saggio: "Avevo nove anni quando ho visto il primo film di Adam Sandler. Ogni venerdì, mia nonna portava me e i miei fratelli a teatro dopo la scuola. Un giorno di fine inverno nel 1995 ci portò a vedere Billy Madison. Per il mio cervello da quarta elementare, era perfetto. Billy era sciocco e strano, dolce e ben intenzionato. Avrebbe lasciato sacchi di merda fiammeggianti sulla veranda di uno sconosciuto ma era capace anche di chiamare un compagno di scuola superiore che aveva bullizzato per scusarsi del suo comportamento. Il ritratto di Sandler di questo uomo-bambino in un'adolescenza perenne è stato eseguito con una tale entusiasmo che sono stato immediatamente colpito in modo entusiasta dall'attore. E da allora è sempre stato così".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.