Quasi famosi, ecco a quale band si ispirò Cameron Crowe per i suoi Stillwater

Il film divenuto ormai un vero e proprio cult scritto e diretto da Cameron Crowe, il quale si ispirò alla sua reale esperienza di critico musicale per Rolling Stone quando veniva mandato in tour al seguito di diverse band famosissime che diedero poi l'idea al film.

La pellicola parla di un giovane che viene letteralmente conquistato dalla scena musicale americana anni '70 e decide di diventare un critico musicale cominciando a scrivere per qualche giornale locale e affidandosi ai consigli dell'esperto di Creem e Rolling Stone, Lester Bangs, interpretato da un magnifico Philip Seymour Hoffman. Ciò che molti non sanno è che Cameron Crowe si basa sulla propria esperienza da critico per Rolling Stone e la band al centro del film, gli Stillwater capitanati da Billy Crudup e Jason Lee, sono in realtà il frutto di diverse band minori che Crowe era solito seguire nel corso dei lunghi tour in giro per gli Stati Uniti negli anni '70.

Innanzitutto il nome Stillwater era quello di una band realmente esistita che era impegnata con la Macon, etichetta della Capricorn Records, dalla quale i produttori di Quasi famosi dovettero ottenere il consenso per l'utilizzo del nome. Lo stesso leader della band affermò in seguito: "Potevano tranquillamente usarlo senza chiedere il permesso ma avrebbero rischiato delle querele. Il nostro avvocato si mise in contatto con loro e volevano che lo concedessimo gratis, ma non eravamo d'accordo e così ottenemmo qualcosa in cambio".

Autori delle canzoni degli Stillwater del film sono lo stesso Cameron Crowe e quella che allora era la moglie, Nancy Wilson, cantante delle Heart. Mentre altre due canzoni furono scritte da Peter Frampton, che era anche consulente di produzione.

L'ultimo film di Cameron Crowe rimane Sotto il cielo delle Hawaii.