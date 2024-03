Che ne è stato della famosa isola comprata da Marlon Brando?

La vita di Marlon Brando è costellata da eventi tanto assurdi quanto iconici: la stella del cinema, fonte d'ispirazione di attori come Harrison Ford si distinse oltre che per l'incredibile talento anche per l'attivismo.

Così per chiudere in bellezza quella che fu un'incredibile carriera come attore e attivista, Marlon Brando acquistò una piccola isola con intenti molto nobili. Tetiaroa, atollo tahitiano, nei piani della star, sarebbe dovuto diventare una riserva naturale, sede di un laboratorio dove sperimentare nuove tecnologie sostenibili. Brando ci vedeva già lontano, e quando venne conquistato dalle acque cristalline di Tetiaroa si rese conto di avere un legame molto più profondo con quel territorio. L'attore così passo dall'idea all'azione e adesso su Tetiaroa si erge il Resort Brando: sicuramente di strutture per ricchi vacanzieri ne è piena la Polinesia francese, ma il progetto dell'attore vive nel 2024 seguendo ciò che Brando aveva immaginato nel 1965.

Attualmente sull'isola, l'Istituto polinesiano francese Louis Malardé si adopera per debellare le zanzare, portatrici di malattie: alleva e rilascia milioni di zanzare maschi i cui batteri rendono le femmine effettivamente sterili. L'impegno dell'Istituto, inoltre, si concentra sia sulle tartarughe marine verdi proteggendole dai bracconieri che sugli uccelli autoctoni, debellando le speci che li assalivano. Ogni tour sull'isola è guidato da giovani biologici e il riciclaggio è alla base del resort Brando e persino l'acqua piovana trova nuova vita alimentando i servizi igienici dell'atollo. L'esperienza sull'isola, secondo un reportage del Los Angeles Times, sarebbe seguita nel minimo dettaglio e con tutte le accortezze del caso: ancor prima di salire sull'aereo che porterà su Tetiaroa, lo staff intercetta qualsiasi oggetto che potrebbe mettere in pericolo l'ecosistema nativo dell'isola.

Il lavoro su Tetiaroa non è del tutto come sperava Marlon Brando ma Tetiaroa sembra fare la differenza, proteggendo un luogo molto caro all'attore.

