Family Leave: Ed Helmes e McG si uniscono a Jennifer Garner nella commedia Netflix!

Arrivano delle importanti novità riguardanti Family Leave, la commedia Netflix con protagonista Jennifer Garner che era stata precedentemente annunciata a febbraio 2021.

Nelle ultime ore è stato rivelato che McG dirigerà e produrrà la pellicola, mentre Ed Helms si unirà al cast del film ispirato a Bedtime for Mommy, libro dell'autrice di bestseller del New York Times Amy Krouse Rosenthal.

La trama di Family Leave segue le vicende della famiglia Brenner, che improvvisamente si risveglia nei corpi di un'altra famiglia dall'altra parte del mondo. Il loro obiettivo sarà quello di riunirsi con questo gruppo di estranei per determinare come tornare nei loro corpi e facendo i conti con la vita di tutti i giorni prima che sia troppo tardi.

Con Family Leave prosegue così la collaborazione tra McG e Netflix, che conta già diversi titoli come The Babysitter, Holidate e l'imminente fantasy distopico Uglies. Adam Sztykiel (Black Adam, Scoob!) sta scrivendo l'ultima bozza della sceneggiatura, mentre i produttori sono Lawrence Gray e Ben Everard per Grey Matter Productions, Nicole King Solaka per Linden Entertainment, Garner e McG e Mary Viola per Wonderland. David Hyman e Jason Brian Rosenthal sono i produttori esecutivi.

La data di uscita non è stata ancora rivelata. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!