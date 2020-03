Con le famiglie a casa per il Coronavirus, gli abbonamenti a Disney+ sono triplicati

Dato che sempre più persone sono isolate nelle loro case a causa della pandemia di Coronavirus, gli abbonamenti per il novo servizio di streaming Disney+ stanno salendo alle stelle in queste ore, e nella scorsa settimana sono più che triplicati.

Non dovrebbe sorprendere il fatto che il pubblico si affidi ai servizi di streaming in questo momento, con le sale cinematografiche chiuse in tutto il mondo e il divieto di uscire di casa se non per questioni di prima necessità, ma Disney+ si ritrova avvantaggiato grazie alla pletora di contenuti per tutta la famiglia.

Ora, Forbes riferisce che il servizio di streaming ha triplica i propri numeri di abbonamento rispetto ad una settimana fa. Dal 14 al 16 marzo, il servizio ha ottenuto un numero di abbonamenti tre volte superiore a quello registrato dal 7 marzo al 9 marzo, ovvero una data precedente alla diffusione del virus negli Stati Uniti. Nello stesso periodo, Apple ha visto solo un aumento del 10% in quello stesso arco di tempo, il più basso tra tutti i servizi di streaming.

Da ieri, il servizio di streaming on demand è arrivato finalmente anche in Italia: per tutte le informazioni, recuperate il nostro elenco dei film da vedere subito, nonché la recensione di due fra i più attesi film originali esclusivi, la recensione di Lilli e il Vagabondo e la recensione di Togo.