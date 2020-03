La famiglia Willoughby: primo trailer ufficiale per il nuovo film d'animazione Netflix

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di La famiglia Willoughby, nuova pellicola d'animazione basato sull'omonimo libro di Lois Lowry conosciuto in originale come The Willoughbys e in arrivo il prossimo aprile. Potete visionare il filmato, già doppiato in italiano, all'interno della notizia.

Dopo la nomination agli Oscar e l'Annie Award come miglior film ottenuto da Klaus - I Segreti del Natale, il colosso dello streaming si prepara dunquead offrire nel proprio catalogo un nuovo film animato pronto a conquistare grandi e piccini.

Ecco la sinossi ufficiale: "Convinti che starebbero meglio senza i loro genitori egoisti, i figli della famiglia Willoughby architettano un piano astuto per mandarli in vacanza e intraprendono un'avventura vorticosa per scoprire cosa significhi davvero essere una famiglia. Tratto dal libro dell'amata scrittrice Lois Lowry."

Alessia Cara, Will Forte e Maya Rudolph prestano la voce ai protagonisti, mentre nel cast vocale troviamo anche Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski, Sean Cullen, e Ricky Gervais.

Diretto da Kris Pearn su una sceneggiatura scritta a quattro mani con Mark Stanleigh, La famiglia Willoughbys debutterà su Netflix il prossimo 22 aprile. Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il film, lo ricordiamo, è stato annunciato nel 2018 insieme a diversi altri progetti animati tra cui il Pinocchio di Guillermo Del Toro