La Famiglia Willoughby, numeri impressionanti per il film d'animazione di Netflix

Con lo straordinario successo ottenuto da Netflix nel campo dell'animazione nel corso del 2019, con ben due titolo nominati agli Oscar 2020 grazie a Klaus e Dov'è il mio corpo?, il servizio di streaming on demand continua ad inanellare successi anche col nuovo La Famiglia Willoughby.

Il film d'animazione è stato visto da ben 37,6 milioni di famiglie nel suo primo mese sulla piattaforma, come dichiarato da Netflix in un comunicato ufficiale arrivato nelle scorse ore. Diretto da Kris Pearn, è il secondo film originale della divisione animazione dello streamer, che mira a replicare il successo dei contenuti per famiglie degli studi rivali.

Netflix ha registrato quasi 38 milioni di account individuali connessi per il film, cifra che tra l'altro non tiene conto del numero di account e/o profili aggiuntivi di un singolo nucleo familiare: secondo quanto riferito, inoltre, Netflix registra ogni visione una sola volta, e non tiene conto neppure di una eventuale visione ripetuta, che è praticamente un must per ogni famiglia con bambini piccoli al seguito.

Ricordiamo che il film ha una nuova valutazione del 90% su Rotten Tomatoes, il che lo premia come il titolo d'animazione con la più alta media voti del 2020 finora. Per un paragone con Klaus, invece, La Famiglia Willoughby è rimasta seconda, dato che il film animato di Sergio Pablos nei suoi primi 28 giorni di programmazione registrò ben 40 milioni di visualizzazioni.

