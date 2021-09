Una famiglia vincente, Will Smith è il padre di Serena Williams nel poster del film

Dopo aver dato un'occhiata a King Richard nel primo trailer ufficiale in lingua originale, Warner Bros. ha diffuso nelle ultime ora tramite le proprie pagine social il primo poster italiano del nuovo e atteso biopic con protagonista Will Smith, che da noi si chiamerà Una famiglia vincente e dedicato alla famiglia Williams.

Diretto da Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) e scritto da Zach Baylin, il film racconta la vera storia di Richard Williams, un uomo che senza aver alcun tipo di background del mondo del tennis e dopo aver superato un turbolento passato, decide di dedicare la sua vita ad allenare le figlie per renderle delle tenniste professioniste, con l'obiettivo di farle diventare le migliori al mondo.



Considerando che le due sono Serena Williams (23 Grand Slam vinti) e sua sorella Venus Williams (7 Grand Slam vinti), il sogno del padre è stato ampiamente perseguito, considerando soprattutto il fatto che l'uomo decise di regalare tramite il tennis e il duro impegno un futuro migliore alle sue bambine. Cominciò infatti a seguirle da quando avevano 4 anni e riuscì a renderle delle campionesse allenandole in uno dei quartieri più malfamati di Los Angeles.



Una famiglia vincente uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 13 gennaio 20221.



Vi lasciamo anche a uno spot TV di King Richard.