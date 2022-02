Rust, la famiglia di Halyna Hutchins fa causa ad Alec Baldwin

Recentemente Alec Baldwin ha parlato della tragedia di Rust, che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Hutchins. Oggi la famiglia della vittima ha intentato una causa contro Baldwin e altri coinvolti nel film per omicidio colposo, sostenendo che il comportamento sconsiderato e i tagli produttivi hanno portato alla morte della DOP.

L'avvocato della famiglia di Hutchins, Brian Panish, ha utilizzanto un video animato per ricostruire la dinamica dell'incidente, mostrando Baldwin in un disegno in cui spara con la pistola direttamente contro la crew durante una "formazione".

La causa, intentata nel New Mexico, cita anche alcuni messaggi ed e-mail inviati da Lane Luper, l'assistente alla macchina da presa che aveva già sollevato dei dubbi sugli scarichi della pistola accidentali sul set e che ha lasciato la produzione con molti altri poco prima del tragico evento, avvenuto il 21 Ottobre. "Questo protocollo ha funzionato su migliaia di film, con milioni di scariche, dal momento che non c'è mai stato un incidente su un set in cui un vero proiettile ha danneggiato qualcuno" ha ribattuto il team di Rust, in una parte della dichiarazione, concludendo che "Gli attori dovrebbero fare affidamento sugli armieri e professionisti del reparto oggetti di scena [...] piuttosto che decidere da soli quando una pistola è sicura da usare."

E in effetti la causa sostiene anche che Baldwin ha violato numerose regole che riguardano l'utilizzo sicuro delle armi da fuoco, in quanto ha commesso lo scarico sconsiderato di un'arma mortale, "che è considerato un reato penale nello Stato del New Mexico". Baldwin ha detto che non si aspetta di dover affrontare accuse penali, anche se il pubblico ministero locale non lo ha escluso.

Sembra che Baldwin abbia inoltre rifiutato l'addestramento alle armi e che quindi avrebbe dovuto usare una pistola a elica di gomma. L'accusa ha aggiunto anche che il responsabile Hannah Reed-Gutierrez non era sul posto quando Hutchins è stata colpita e che l'assistente alla regia Dave Halls non era qualificato in sicurezza delle armi. E, infine, non era presente neanche il vetro protettivo che dovrebbe essere utilizzato quando si fa uso di pistole sul set.

Restiamo in attesa di altri sviluppi sul caso che riguarda l'incidente avvenuto sul set di Rust.