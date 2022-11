La famiglia Harris in un'esilarante foto di Halloween a tema Fast Food

La star di How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, ha appena pubblicato su Instagram il risultato del travestimento di Halloween di quest'anno. Ancora una volta, la famiglia dell'attore si dimostra la numero uno in termini di originalità.

Già lo scorso anno, infatti, si era potuto assistere ad un look di Halloween della famiglia Harris interamente a tema film horror (La Bambola Assassina, the Shining e L'Esorcista). Mentre Neil aveva pubblicato solo la foto 'finale', il marito David Burtka ci aveva deliziati anche con i dietro le quinte.

Quest'anno i due hanno optato per lo stesso meccanismo di condivisione contenuti, ma hanno preso un'altra direzione per quanto riguarda il tema: Fast Food americani. Nella foto, che potete vedere scorrendo, Neil incarna il McDonald's, David il Burger King e i figli Gideon e Harper rispettivamente il KFC e Wendy's. E' sorprendente vedere, di anno in anno, l'impegno e la dedizione che i quattro mettono in questa occasione. I costumi sono sorprendentemente curati e l'attenzione ai dettagli non manca di certo: basti guardare l'oggettistica utilizzata e la composizione totale della foto: pura arte. Arte e tanto divertimento, come mostrano i retroscena del tutto.

La famiglia Harris non è di certo l'unica celebrità ad aver osato per Halloween: date anche un'occhiata costume di Chlöe Bailey, che quest'anno si è davvero superata.