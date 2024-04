La famiglia di Frank Sinatra bloccherà il film di Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio?

Tra i 5 film biopic musicali più attesi c'è sicuramente quello dedicato a Frank Sinatra sviluppato dallo storico duo composto da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, ma a quanto pare la famiglia di 'The Voice' non condivide verso il progetto lo stesso entusiasmo degli appassionati di cinema.

Nel nostro riepilogo dedicato a tutto ciò che dovete sapere sul biopic di Frank Sinatra attualmente in sviluppo sulle scrivanie di Scorsese e DiCaprio, infatti, vi abbiamo parlato di come il regista stia lavorando al progetto da oltre vent'anni, e di come finora abbia sempre incontrato il no della famiglia di Frank Sinatra dato che il suo approccio promette di essere quanto mai obiettivo, raccontando luci e ombre dell'artista senza sorvolare sui dettagli più oscuri. Ora che Variety ha confermato la lavorazione attiva del progetto, però, da questo punto di vista le cose non sono cambiate e pare proprio che la famiglia di Frank Sinatra sia ancora contraria al film di Scorsese.

Dopo la pubblicazione di Variety, infatti, Nancy Sinatra è comparsa su X per ricondividere sul suo profilo la foto che potete trovare in calce all'articolo: nell'immagine un utente del social disapprova la scelta di Leonardo DiCaprio nei panni di Frank Sinatra e Jennifer Lawrence come Ava Gardner nel film biografico di Martin Scorsese, e il fatto che Nancy Sinatra lo abbia ripostato la dice lunga sul pensiero dell'artista, figlia di Sinatra e Gardner, a proposito del progetto.

Vi terremo aggiornati per i prossimi sviluppi: nel frattempo, Martin Scorsese si sta preparando al suo prossimo film Vita di Gesù.

