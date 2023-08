La Famiglia Addams, aver partecipato al film aiutò Raul Luna durante la sua malattia

L'uscita del film su La Famiglia Addams nel 1991 ha portato la fama dei suoi protagonisti su un livello superiore, compresa quella di volti già notissimi del cinema come Anjelica Huston. Storia diversa fu invece quella che coinvolse Raoul Julia volto di Gomez Addams.

Con l'uscita di Mercoledì che ha segnato una evoluzione de La Famiglia Addams si è ritornati inevitabilmente a parlare del cult di inizio anni '90 che ha segnato in maniera indelebile il cinema d'intrattenimento. Julia ha più volte raccontato di essere stato riconosciuto da tantissimi bambini per il suo ruolo di Gomez e di aver provato sempre una certa soddisfazione nell'essere fermato ed ammirato da spettatori così giovani e coinvolti nel suo lavoro.

Secondo quanto raccontato dalla sua famiglia, Julia per tutta la vita si è vantato di aver collaborato a quel progetto e di aver segnato l'infanzia di così tante persone. Pare addirittura che, nell'ultimo periodo della sua vita dopo la diagnosi di cancro allo stomaco, l'aver interpretato Gomez lo avesse molto aiutato. Fino al suo ultimo giorno, Julia si è sempre impegnato nel far divertire i suoi giovani fan che, quotidianamente, vedevano in lui quel personaggio che aveva tanto amato interpretare nella pellicola del 1991.

In attesa che arrivi la nuova stagione di Mercoledì, serie di Tim Burton che vede ritornare sullo schermo la famiglia più spaventosa del cinema