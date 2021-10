La Famiglia Addams: arriva una nuova clip che ci porta dietro le quinte del film del 1991

Mentre il nuovo film animato de La Famiglia Addams arriva sugli schermi, si torna a parlare del live action del 1991. Il 9 Novembre uscirà infatti una versione 4K della pellicola, che sarà disponibile in digitale e il Blu-ray 4K UHD. A occuparsi della distribuzione è la Paramount Pictures Home Entertainment, mentre Coming Soon ha diffuso una nuova clip del film.

Si tratta di un nuovo contenuto speciale in cui il regista Barry Sonnenfeld discute il finale originale e rivela come lo zio Fester (Christopher Lloyd) del film sia finito a far parte della famiglia nella trama principalmente grazie al cast. Un video interessante, che ci porta dunque dietro le quinte della pellicola del 91, e che è una vera chicca per gli appassionati. Questo ci fa comprendere come ci sia ancora tanto da scoprire sul film uscito ormai 30 anni fa. E non è finita qui, perché la versione fisica avrà altri contenuti speciali.

Nel frattempo, dal poster de La Famiglia Addams 2, i fan vedono invece ritrovano la fisicità originale dei personaggi nel character design della versione animata, che si rifà decisamente a quello Charles Addams, creatore del cartone.

Adesso, mentre tutti aspettano di poter acquistare la nuova versione in 4K della pellicola del 91, ci godiamo il trailer de La Famiglia Addams 2, che arriverà in sala il 28 Ottobre, appena in tempo per Halloween!