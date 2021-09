La Famiglia Addams 2, tutti in viaggio nel nuovo trailer ufficiale!

Si avvicina il ritorno di una delle famiglie più inquietanti e al tempo stesso adorabili della storia del cinema: gli Addams sono pronti a partire per una nuova, grande avventura nel sequel del film animato del 2019, come mostratoci proprio in queste ore dal primo trailer ufficiale del nuovo capitolo in uscita il prossimo autunno.

Già nello scorso trailer de La Famiglia Addams 2 avevamo potuto farci un'idea della storia che ci verrà narrata dal film che vedrà il ritorno di un cast di doppiatori d'eccellenza composto da Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Nick Kroll e Snoop Dogg: il nuovo filmato non è da meno, con Gomez, Morticia e soci che sembrano prometterci tante nuove, esilaranti avventure.

Ne La Famiglia Addams 2 vedremo i nostri partire per un viaggio in camper nella più classica delle tradizioni familiari americane, con l'intento dichiarato di riavvicinare i piccoli Pugsley e Mercoledì ai loro genitori, dai quali sembrano essersi allontanati nel corso della crescita: quella a cui si andrà incontro, però, sarà ovviamente tutt'altro che una tranquilla e rilassante gita in famiglia.

La Famiglia Addams 2 arriverà al cinema e on demand il prossimo 28 ottobre, in tempo per le festività di Halloween: a voi, dunque, non resta che prepararvi a trascorrere il giorno più spaventoso dell'anno in compagnia di chi, in fatto di paura, non ha nulla da invidiare a nessuno.