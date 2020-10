La Famiglia Addams 2: primo trailer per il sequel nei cinema ad Halloween 2021

MGM ha diffuso in streaming un primissimo teaser trailer de La Famiglia Addams 2, sequel del film d'animazione campione d'incassi uscito nel 2019 distribuito dalla Universal Pictures; nel cast vocale ritroveremo ancora le star del precedente capitolo, ovvero Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Oscar Isaac e Bette Midler, più le new entry.

Dopo aver incassato oltre 200 milioni di dollari su un budget ridotto di appena 24 milioni, MGM e la Universal misero subito in cantiere un sequel della pellicola di animazione, presentato dal regista Greg Tiernan con queste parole: "Il successo del film d’animazione dell’anno scorso è stata la prova dell’eredità duratura della famiglia Addams e della sua capacità di trascendere la cultura popolare. Questo secondo film sarà divertente quanto l’originale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bill Hader e a Javon Walton e di dare il bentornato al nostro incredibile cast originale per questo entusiasmante prossimo capitolo del viaggio degli Addams".

Proprio le new entry sono state menzionate da Tiernan e saranno appunto Bill Hader, che darà la sua voce al personaggio di Cyrus, mentre Javon Walton sostituirà Finn Wolfhard come voce di Pugsley. Per quantov riguarda il cast vocale italiano Virginia Raffaele e Pino Insegno hanno doppiato rispettivamente Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli hanno prestato le voci ai figli Mercoledì e Pugsley. Nel ruolo di Zio Fester trovavamo Raoul Bova mentre Loredana Bertè ha doppiato Nonna Addams.

Il primo film, La Famiglia Addams è uscito nelle sale l'11 ottobre 2019 e questo sequel arriverà in tempo per il prossimo Halloween, ovvero l'8 ottobre 2021. In Italia l'originale venne distribuito proprio a ridosso della festività, il 31 ottobre, è quindi probabile che la stessa manovra strategica venga ripetuta.

