La Famiglia Addams 2, nuove esilaranti avventure nel trailer del sequel animato

Se nei giorni scorsi abbiamo visto i character poster di La Famiglia Addams 2, ora possiamo dare un'occhiata anche al trailer del film d'animazione targato MGM, sequel di quello uscito nel 2019. In questa nuova dark comedy, vediamo l'eccentrica famiglia, oltre che tra le mura di casa, anche in viaggio attraverso l'America.

Il video, che arriva a distanza di mesi dal primo trailer di La Famiglia Addams 2, è visibile anche all'interno della notizia.

Il cast vocale di La Famiglia Addams 2 vede di nuovo Oscar Isaac e Charlize Theron prestare la voce rispettivamente a Gomez e Morticia Addams. Stavolta i due genitori sono alle prese con la crescita dei figli. La sinossi ufficiale del film recita infatti:

"La vostra famiglia spettrale preferita è tornata nel sequel della commedia animata La famiglia Addams 2. In questo nuovissimo film troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stiano crescendo, saltino le cene in famiglia e siano totalmente presi dallo scream time. Per recuperare il loro legame, decidono di sistemare Mercoledì, Pugsley, zio Fester e il resto della banda nel loro camper infestato e si mettono in viaggio per un'ultima miserabile vacanza in famiglia. La loro avventura attraverso l'America li porterà fuori dal loro elemento naturale e a esilaranti scontri con l'iconico cugino It e con molti nuovi personaggi stravaganti. Cosa potrebbe mai andare storto?"

Fanno parte del cast vocale di La Famiglia Addams 2 anche Chloe Grace Moretz, Nick Kroll, Snoop Dogg, Bette Midler, Bill Hader, Wallace Shawn e Javon "Wanna" Walton, che sostituirà Finn Wolfhard nel ruolo di Pugsley.