La famiglia Addams 2, ecco il nuovo ingresso nel cast!

Il secondo film d'animazione dedicato alla famiglia più macabra di sempre è ormai in arrivo e in una recente intervista il piccolo attore Javon "Wanna" Walton ha espresso la sua soddisfazione per essere subentrato nel cast de La Famiglia Addams 2 nel ruolo di Pugsley.

Walton, infatti, entra nel cast de La Famiglia Addams 2 al posto di Finn Wolfhard, noto ai più per il ruolo di Mike Wheeler nella serie Netflix Stranger Things.

"Volevo certamente metterci del mio nel personaggio, ma ho comunque guardato il film precedente per riuscire a interpretarlo al meglio" ha dichiarato Walton a ComicBook. "Finn Wolfhard ha fatto un grande lavoro con il personaggio e a lui va tutto il merito. Non ho mai visto invece i vecchi film, ma credo lo farò molto presto perché mi sembrano interessanti".

La Famiglia Addams 2 uscirà al cinema e on demand dal 28 ottobre, proprio pochi giorni prima della festa di Halloween. In questa nuova pellicola dedicata agli Addams, Morticia e Gomez si troveranno alle prese con i figli ormai cresciuti che iniziano a saltare le cene di famiglia e sembrano sempre più lontani. Per recuperare un legame con loro, la famiglia Addams al completo intraprenderà un'ultima vacanza on the road a bordo di un camper infestato, attraversando gli Stati Uniti.

Mentre ci prepariamo a festeggiare Halloween in sala con le avventure degli Addams in viaggio, godiamoci l'ultimo trailer de La Famiglia Addams 2!