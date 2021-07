La Famiglia Addams 2: è estate anche nei character poster del film, il trailer in arrivo!

Il secondo lungometraggio animato sulla Famiglia Addams arriverà anche ad ottobre nelle sale, ma nei nuovi character poster del film i personaggi si godono l'estate... E l'idea che presto avremo anche un secondo trailer.

Si, lo sappiamo: le atmosfere estive non gridano esattamente Famiglia Addams, ma forse qui il termine è più gridare che altro... Perché anche in outfit da spiaggia, Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley, lo Zio Fester, Mano e gli altri protagonisti del film d'animazione di MGM non abbandonano l'estetica tipica che li ha sempre caratterizzati.

Anche se, a giudicare da quanto si legge nella sinossi ufficiale del film, questa volta ci avventureremo un po' al di fuori della (dis)comfort zone della (non certo) allegra famigliola...

"La famiglia più inquietante fa ritorno in questo sequel animato in cui troviamo Morticia e Gomez alle prese con l'adolescenza dei propri figli. I due sono distrutti dal fatto che Mercoledì e Pugsley saltano sempre le cene di famiglia e dedicano fin troppo tempo a quello che chiamano 'Scream Time'. Per sistemare le cose, Morticia e Gomez decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, lo Zio Fester e il resto della crew nel loro camper infestato per un'ultima miserabile vacanza di famiglia. Le loro avventure per le strade d'America li porterà al di fuori del loro elemento naturale e condurrà a un esilarante incontro con il cugino It e tanti altri eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andar storto?".

Probabilmente lo scopriremo nel trailer che verrà diffuso, come ci si aspetterebbe qualcosa di relativo alla Famiglia Addams, il prossimo mercoledì... Per far (in)felice anche la giovane di casa.