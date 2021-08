La famiglia Addams 2, cambiano i piani: uscirà anche on demand!

Nel 2019, il grande successo del film d'animazione sulla Famiglia Addams, convinse la MGM a mettere subito in cantiere un sequel. Adesso l'attesa, durata due anni, sta quasi per ripagare. Il film uscirà infatti nelle sale italiane il 28 Ottobre, e la casa di produzione ha deciso di distribuirlo anche on-demand nello stesso periodo.

Una decisione strana, che è strettamente collegata alla pandemia da COVID 19. In molti, infatti, hanno optato per l'uscita digitale insieme all'arrivo nei cinema, scelta che ha fatto spesso discutere, soprattutto nel caso dei film Disney/Marvel. Tuttavia questa decisione da parte della MGM è data da due fattori fondamentali: il primo è che il target del film non è vaccinato. Si tratta infatti di giovani e giovanissimi, che non hanno ancora accesso al vaccino. In secondo luogo, La Famiglia Addams 2 in quel periodo avrà un diretto concorrente molto insidioso: Hotel Transylvania 4, che sebbene dovesse inizialmente uscire al cinema ad Ottobre, sarà invece disponibile in streaming su Amazon Prime a Settembre.

A dare inizio a questo metodo di distribuzione in tempi di pandemia sono state soprattutto le piattaforme, in particolare Disney+, che per quanto riguarda l'intrattenimento per famiglie ha deciso di rilasciare sin da subito diversi titoli sulla sua piattaforma. Parliamo di live action come Mulan resi disponibili in Premier Access o del più recente Luca, distribuito in esclusiva sulla piattaforma. Ma anche di altri che invece hanno scelto una forma ibrida di distribuzione cinema/streaming, che sarà adottata anche per il film della MGM.

La Famiglia Addams 2 seguirà la famiglia, guidata da Gomez e Morticia, in un viaggio on the road in giro per l'america. Tra i doppiatori principali torneranno ovviamente quelli del primo film, ovvero Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Oscar Isaac e Bette Midler. A loro si aggiungeranno Javon "Wanna" Walton, che prenderà il ruolo di Pugsley Addams precedentemente interpretato da Finn Wolfhard, Bill Hader e Wallace Shawn. Negli Stati Uniti il film uscirà on demand e nelle sale il 1 Ottobre, mentre nelle sale italiane approderà il 28 Ottobre 2021. Nell'attesa potete dare un'occhiata al primo trailer de La Famiglia Addams 2.