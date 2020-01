La famiglia Abbott lotta per sopravvivere nel primo trailer di A Quiet Place - Parte II

Questo 2020 appena iniziato sembra aver tutta l'intenzione di fare sul serio: neanche il tempo di fare conoscenza con il nuovo anno che a farci saltare dalla sedia arriva di botto il primo, attesissimo full trailer di A Quiet Place - Parte II.

Il filmato segue il primo teaser di A Quiet Place - Parte II rilasciato lo scorso 18 dicembre e ci mostra in maniera decisamente più approfondita ciò che vedremo in questa seconda parte dell'opera diretta da John Krasinski.

Esattamente come promesso dal regista sembra esserci più azione rispetto a quanto visto nel film uscito nel 2018: il trailer si apre infatti con la sequenza del primo attacco degli alieni dall'udito ipersensibile, scena che poco ha da spartire con il mood teso e silenzioso sul quale era incentrato il primo capitolo.

Tensione che comunque sembra pervadere anche questo A Quiet Place - Parte II, stando a quanto vediamo nel resto del filmato: la famiglia Abbott continua la sua fuga alla ricerca di un posto sicuro, facendo conoscenza con un gruppo di sopravvissuti capitanati dalla new entry Cillian Murphy che tenta subito di mettere in guardia Evelyn (Emily Blunt): le persone rimaste in vita, nella maggior parte dei casi, non sono persone che valga la pena salvare.

Nelle scorse settimane il trailer era stato anticipato anche dal poster ufficiale di A Quiet Place - Parte II.