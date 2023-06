Fame, la scena più iconica del film è stata realizzata in modo particolare

Fame è un dei più grandi classici degli anni '80 amato da intere generazioni. Una delle scene più iconiche del film, però, ha una origine un pò differente rispetto a quella che molti possono immaginare. Parliamo, ovviamente, della celebre scena di danza tra le strade della città.

Il brano che compare all'interno del film, infatti, non era stato ancora scritto quando la scena fu girata. Durante le riprese, per simulare al meglio il ritmo e la cadenza della canzone in modo da favorire gli interpreti e i ballerini che nel frattempo avrebbero dovuto danzare per strada tra le auto, fu utilizzata Hot Stuff di Donna Summer che ha un ritmo e uno stile molto simile. Successivamente, in post produzione, fu aggiunto il brano.

Dopo la recente scomparsa di Irene Cara, il film è tornato nuovamente "di moda" portando il pubblico a ricordare anche la serie a cui era ispirato. Sullo stile di Fame, sono stati realizzati nel corso degli anni tantissimi film che riguardavano il mondo della danza e della musica ambientati in accademie e in scuole prestigiose. Sapere però che una delle scene di danza più iconiche del cinema sia stata realizzata montando dopo il brano che l'ha resa celebre cambia un pò la prospettiva delle cose.

Per scoprire qualcosa di più sul film vi consigliamo la nostra recensione di Fame - Saranno Famosi.